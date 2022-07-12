今天（7月12日）上午，話題「＃主持人直播突然流鼻血仍淡定播報＃」登上熱搜榜。據陸媒報導，事發7月11晚，江蘇蘇州一新聞主持人，在《新聞夜班車》播報過程中突然右鼻孔流鼻血，血液淌過嘴唇流到了下巴。不過主持人堅持播完，播完後眼神很無助，像是在說「導播救我」。

新聞主播是一個非常考驗專業性和應對突發情況能力的職業，網友對他的臨危不懼和敬業精神點讚，並留言讓主持人注意身體。

蘇州廣播電視總台《新聞夜班車》是一檔晚間電視新聞雜誌特色的欄目，關注民生、民情、民意，聚焦熱點、重點、難點，守護公民價值，追求人文關懷，放眼五湖四海，提供個性解讀，關注百姓生活，致力於主流新聞的民生解讀，挖掘平凡生活中的真善美，體現新聞的深度、溫度和力度。

作為蘇州廣電總台第一頻道的王牌新聞欄目，《新聞夜班車》多年蟬聯蘇州地區新聞欄目收視冠軍，多次榮膺江蘇十大名優欄目、全國優秀民生欄目。