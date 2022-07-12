中越混血女神鍾麗緹，出道近30年以過人美貌聞名，如今已年過半百仍姿態撩人，被封為「香港美魔女」，她近年因三婚小11歲男星張倫碩並且出演《乘風破浪的姐姐》第一季而再次暴紅受到矚目，如今她經常發揮創意更新社群及拍短片，最近鍾麗緹復刻年輕時在《食神》中的嫩妹吃冰畫面，沒想到惹來網友酸言，要她認老。

曾有過2段婚姻的鍾麗緹，2015年與男星張倫碩合作真人秀《如果愛》，譜出相差11歲的姊弟戀，隔年兩人閃婚，婚後她帶著前兩段婚姻所生的3個女兒跟老公一起生活，至今仍維持甜蜜感情，夫妻倆經常入鏡彼此的影片或照片，先前鍾麗緹跟老公半夜出門溜滑板，玩得愉快卻引發爭議，被罵擾人清夢、半夜披頭散髮嚇人，沒想到如今又爆出負面評論。

鍾麗緹復刻26年前《食神》學生妹經典畫面，被酸老了不承認。(取材自小紅書)

鍾麗緹開創了個人「小紅書」帳號，不時分享有趣的短片，近日她復刻了自己過去演出作品的經典橋段，26年前鍾麗緹在周星馳電影《食神》中飾演清純學生妹，咬著冰棒微笑的模樣迷倒星爺，如今她重新詮釋當年這個經典時刻，換上純白襯衫、放下一頭長捲髮，手上拿著同樣的紅色冰棒，造型看上去跟當年電影中很相似，鍾麗緹開心吃冰，影片也穿插當年的畫面作比對，掀起一波回憶殺。

影片曝光後，不少網友表示被勾起了當年的美好記憶，但有更多人覺得，鍾麗緹時隔26年再扮清純嫩妹，有點勉強，尤其她改變了妝容，畫了濃妝又貼假睫毛，感覺很艷麗，跟當年的清新相差甚大，因此招來酸言「承認老不行嗎？」、「好油膩」、「果然歲月對誰都是公平的」，但也有人護航，覺得鍾麗緹還是很美，看不出實際年齡。