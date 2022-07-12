智慧穿戴品牌GARMIN宏匯廣場店盛大開幕，設有Health專區。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場引進新北獨家 「Honey Secret甜蜜密」雞蛋仔霜淇淋快閃店。（宏匯廣場提供）

新北宏匯廣場即起至7月27日舉辦年中慶，今年特別選定暑期時段，結合超人氣雙IP、活動娛樂體驗，與高規格消費加碼回饋，打造全台最狂暑假檔期。今年全館業種加碼，全館（部份專櫃除外）當日累計滿3000元送300元，化妝品累計滿2000元送200元，國際精品、大家電、健康器材單筆滿1萬元送1000元，SAMSUNG單筆滿1萬元送500元，另會員搭配玉山宏匯廣場聯名卡最高回饋12%。

宏匯廣場陸續以IP聯名與新世代族群交流，在2021宏匯廣場Ｘ星宇航空跨業合作衝出口碑後，今年暑假再度重金挑戰雙IP聯名：「三麗鷗Sanrio characters x 小學課本的逆襲」，由日本三麗鷗兩大角色Hello Kitty、大耳狗，攜手台灣人氣插畫家「小學課本的逆襲」，夢幻合作在宏匯廣場亮相。

而2022舞匯青春活動，也於每周六日下午15:30讓各方街舞手齊聚，8月7日將進行「兒少街舞暨K-POP流行舞蹈大賽」總決賽，即起至7月25日開放報名，總獎金高達10萬元；還有7月17日14:00名偵探柯南人偶見面會本尊現身。