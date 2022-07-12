每個人對待感情的態度都不一樣，有些人相當乾脆，只要分手了，彼此的關係也會全部斷乾淨，不再留戀；但也有人很難說忘就忘，三不五時就會想起過去的美好。命理網站「星座不求人」分享，巨蟹座、摩羯座和雙魚座的人在分手後，很容易放不下前任，常常懷念彼此相處時的美好回憶，難以從中走出來。

1、巨蟹座

巨蟹座十分念舊，前任陪伴他們度過許多人生的重要時刻，自然無法說忘就忘，只要不是被劈腿而分手，他們都不會記恨對方，反而非常懷念，有時候早就已經對前任沒有感情，但還是很懷念當時的回憶，再加上巨蟹座很重感情，就算彼此的關係最後沒有結果，他們也相當感謝對方，等到開始一段新的戀情之後，他們才會逐漸淡忘與前任的回憶。

2、摩羯座

摩羯座表面看似堅強，但內心十分柔軟，每到夜深人靜的時候，總會不由自主懷念過去，偷偷關心前任現在過得好不好；不過儘管摩羯座比較念舊，但不會過分留戀，對於過去的事情偶爾懷念一下就好，要他們吃回頭草是不可能的，與其糾結於回憶，更著重於眼下的現實生活，而且他們也相信，未來自己一定會遇到更好、更適合自己的另一半。

3、雙魚座

前任是雙魚座心中一道很難跨越的坎，尤其初戀就是他們最美好的白月光，每到夜深人靜的時候，都忍不住想起對方，反覆品味在一起時的回憶，甚至有股想和對方聯繫的衝動，但他們自己也說不清楚，這樣念念不忘到底是因為愛還是恨？是後悔還是解脫？只有在進入一段新感情以後，雙魚座才能從這種懷念過去的氛圍中抽離，全心投入在現在的戀人身上。