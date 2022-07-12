台南市永康區鹽洲抽水站示意圖。（市府提供／洪榮志台南傳真）

永康區是台南市人口最多的行政區，鹽水溪沿岸的永康鹽行、六甲頂一帶，因地勢低窪逢大雨必淹水，市府向內政部營建署爭取前瞻計畫全額補助3億5400萬元，辦理永康區鹽洲抽水站新建工程，12日開工動工，預計2024年1月完工後，將可改善鹽洲里、鹽行里及台鐵縱貫鐵路以北地區約97公頃的淹水問題，估計受益人數超過7000人。

市長黃偉哲表示，永康六甲頂周遭先前是易淹水地區，日後鹽洲抽水站完成後，將能有效改善水患問題。同時，抽水站是公園用地，未來完工後，公園的綠美化、各項遊憩設施，市府也會陸續建設，希望下大雨時抽水站可以發揮排水功能，沒有下雨就是市民的遊憩公園。

市府水利局長韓榮華也說，六甲頂地區因地勢低窪，豪大雨常因鹽水溪水位上漲，導致雨水難以宣洩，必須以機械方式抽排。市府先前在六甲頂地區投入經費1.15億元，除設置雨水下水道1.5公里，沿線還設置移動式抽水機3台，但只能局部改善社區淹水問題。

韓榮華指出，為有效解決水患問題，該局遵循總合治水策略，以「低地機械抽排，高地重力排」雙管齊下進行改善。其中，針對地勢較高處，目前已在辦理雨水下水道建置計畫，將高處地表逕流利用箱涵直接排入鹽水溪，避免流入低地造成負擔，預計2023年底可完工。

至於地勢較低處，除已完成的鹽水溪堤後道路引流箱涵外，搭配此次興建抽水量能約26cms的鹽洲抽水站，可在鹽水溪水位過高時，將低地雨水導進抽水站後，再抽排至鹽水溪，完工後可進一步增加當地的防洪能量，有效減少鹽行、六甲頂地區的淹水。

水利局還說，目前鹽水溪沿岸已完成永康東抽水站、永康抽水站，未來鹽洲抽水站完工後，該區抽水量可達90cms，且該區將採抽水站聯合運轉方式，搭配鄰近的抽水站，利用光纖網路遠端控制操作，強化抽水站的運轉機制，除可節省人力成本，還能快速有效排洪。