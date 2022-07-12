食藥署今天又驗出3款印尼泡麵農藥殘留不合格。（食藥署提供）

食藥署今天又驗出3款印尼泡麵農藥殘留不合格。（食藥署提供）

便宜的印尼泡麵不僅是許多外籍移工一解鄉愁的最愛，在國內也有許多愛好者，不過食藥署今天公布3款印尼速食麵因檢出農藥環氧乙烷，總計1068公斤產品需依規定退運或銷毀，由於短短兩周內就驗出8批產品不合格，食藥署也將印尼速食麵的抽驗強度提升至20至50％。

今天公布的3款印尼違規泡麵，均由水枔實業有限公司所引進，製造廠分別為「PT. PRAKARSA ALAM SEGAR」與「PT INDOFOOD CBP SUKSESMAKMUR TBK」，產品包含青檸風味、特色咖哩風味、牛肉丸風味共三款違規。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這三款泡麵的粉包、油包、麵體都被驗出0.081 ppm至8.053 ppm不等的農藥環氧乙烷（ethylene oxide），由於今年目前已累積3家製造廠違規，總計有9批印尼速食麵被驗出環氧乙烷，將針對印尼速食麵不分廠牌與進口商加強抽批查驗，比例依法可提高至20至50％。

台北榮民總醫院內科部臨床毒物科主治醫師楊振昌表示，環氧乙烷已被世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）列為第一級致癌物，醫療上常被拿來當作消毒、滅菌的氣體，部分國家允許用來對食品進行薰蒸，不過國內目前並未準用，長期使用累積會產生氧化性傷害，已被發現與慢性白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤、乳癌有關。

此外，食藥署今天也公布3批自中國大陸進口的茶樹菇、鹿茸菇被驗出農藥殘留不合格，陳慶裕說，這三批產品與先前頻被驗出農藥的猴頭菇有關，因國內茶樹菇、鹿茸菇、猴頭菇均被列為同一個貨品分類號列管理，5月2日起已針對該貨品號列進行逐批查驗，因此本周繼續驗出茶樹菇、鹿茸菇不合格。

陳慶裕表示，最近6個月以來就已驗出16批猴頭菇、茶樹菇、鹿茸菇農藥殘留超標，其中絕大多數為猴頭菇，目前針對該貨品分類號列產品的逐批抽驗程序預計執行至11月，以確保國人食品安全。