單身男女都希望能找到適合自己的對象，一名女網友分享，身邊一名閨密今年33歲，未婚也沒有男友，開出擇偶4條件，包括男生薪水要比她月薪4萬高出2倍、有買房打算且有肩膀、會開車及感情專一，不少網友看到條件1，紛紛搖頭直呼，「她只能當一輩子剩女了」。

原PO前天（10日）於PTT女人版指出，33歲的閨密至今仍單身，身高162公分、體重49公斤，長相算「中間值」，她好奇詢問對方計畫幾歲要結婚，閨密則感嘆年齡相仿的男生，都沒遇到理想、喜歡的型。

閨密接著開出擇偶4條件，如工作穩定，男生薪水要比她月薪4萬高出2倍、第二是，現在沒有房子沒關係，將來要有買房的打算，且要有肩膀、第三則為會開車加分，最後是感情要專一，原PO認為每個人選擇另一半的標準不同，「但這4個條件好像有點嚴苛」。

貼文曝光後，網友也議論紛紛，「她只能當一輩子剩女了，嫁不出去了」、「閨密這是憑實力單身阿」、「234的條件都可以接受，但第1點只能叫她找回收業者」、「列這4條件是想單身一輩子吧」、「她應該不只這4條件」、「長相中間不就等同於路人嗎？開這樣的條件，確實會難找哦」、「笑死！要男生薪水高 房子又要男生扛，公主是不是？」、「條件1有難度，我是男生也不會選她」。