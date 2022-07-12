新竹縣運動i台灣結合AR，廠商展示將海洋世界的水母和魚群結合活動現場。（羅浚濱攝）

新竹縣陸續建運動中心和運動公園等體育設施，運動人口快速成長，縣府和新竹縣體育會8和9月舉辦「2022新竹縣運動i台灣-夏。運動季」有6場體育活動陸續登場，並首創體育結合AR擴增實境，讓民眾透過螢幕虛實互動，可以一邊運動，一邊了解在地歷史文化。

縣長楊文科表示，2016年新竹縣參加運動愛台灣的有3萬6千多人，在興建竹北國民運動中心、湖口王爺壟運公園等設施後，去年參加者提升到5萬3千多人，新竹攻城獅隊進駐新竹縣更帶動全民運動風氣，攻城獅隊將全員參與這6場活動。

「這6項運動活動照顧至老中青幼，挑戰性很高！」新竹縣體育會理事長田耕豪說，有3場AR健跑闖關大會獅，8月20日在竹東河濱園舉辦運動嘉年華，9月4日在縣府廣場舉辦全民有氧嘉年華，8月27日、9月17日及9月24日分別在新竹縣體育場、湖口三元宮及北埔慈天宮登場。

AR健跑分為10公里競速組及5公里健腳組，參賽者可用手機先下載APP，掃瞄跑道上的光標纖，即可進入擴增實境AR，可以將海洋世界的影像和其他資訊疊加到即時場景上，增加運動樂趣。廠商現場操作將水母和魚群結合活動現場的AR畫面。

竹北場路線經過興隆路河堤和東興圳，以海洋世界為主題，並籍AR問答，讓參賽者了解東興圳發展歷史。湖口場介紹三元宮的歷史，結合問答介紹湖口老街。北埔場路線經過全國古蹟最密集的北埔老街，以AR讓健跑民眾了解古色古香的北埔古蹟歷史。

田耕豪說，最具挑戰的是，9月25日宇老車隊一起GO，這項自由車爬坡賽從橫山合興車站出發到海拔1450公尺的尖石宇老觀景台，全程25公里並且都是上坡，精英組以2小時到達目的地為目標，一般民眾組則為4小時，讓車友挑戰自我，同時也感受山城之美。