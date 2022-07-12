文化部長李永得11日對於台博館雖是國立，但土地屬北市府因此每年須繳300萬租金表達不平，更指與北市府多年交涉移撥沒有結果，引發討論，更傳出因此導致長期與文化部交涉此事的台北市副市長蔡炳坤氣急敗壞昏倒，台北市文化局則反駁李永得指控並非事實，目前已由台博館北市府公燈處申請無償撥用程序，期待台博館能盡速完成無償撥用程序，完成古蹟管用合一之目標。

文化部長李永得11日出席台博館展覽開幕典禮表示，「一年300多萬元對政府來說是小事，可是這是一個國家的顏面，一個台灣國家、國立，國立台灣博物館的土地，每年要繳租金給台北市政府3百萬元，然後經過多年的交涉，移撥沒有結果」並要大家評評理台北市府是不是夠重視文化。

對此文化局表示，台博館土地租金案已於5月11日公告實施，由「公園用地」變更為「保存區」用地，目前由台博館向公燈處申請無償撥用程序進行中，8日時副市長蔡炳坤已與文化部次長蕭宗煌已在「文化部與台北市政府定期業務溝通平台111年第2次會議」達成共識，過程中涉及本府都市計畫變更業務均已完成，雙方於會議中確認無進一步需本府協助事項，雙方合意解除列管在案。

新北市文化局表示，目前由台博館辦理土地無償撥用程序中，期待台博館能盡速完成無償撥用程序，完成古蹟管用合一之目標。