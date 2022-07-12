高市藍營議員指台積電未來廠址中油高煉廠第3區近日有大片積水，恐因地下水造成二次污染。高市府說，土污整治和建廠進度如期如質，解除列管後也設置鋼板樁避免二次污染。

高雄市長陳其邁今天上午到大寮視察排水設施，接受媒體聯訪表示，污染整治和台積電建廠期程「沒有問題、如期如質在進行」。

高雄市經發局長廖泰翔也透過新聞稿駁斥，園區作業與台積電公司充分合作，建廠進度均如期如質持續進行，台積電公司亦多次表明，高雄廠今年動工，2024年量產的時程不變，土污、地下水都經專業與嚴格檢測，並將監測結果公告。

高雄環保局副局長黃世宏接受媒體聯訪表示，中油高煉廠區第3區，土壤在3月28日公告解除列管，工區內23口地下水井採樣分析結果符合標準，地下水在5月31日公告解除列管，四周並以鋼板樁圍堵外來地下水。

黃世宏說，場址解除列管後依法仍需每半年監測一次，持續長達2年，未來若有異樣，環保局也會查證，不會有因地勢低漥地表積水，或地下水位抬升導致二次污染問題。

國民黨籍高雄市議員陳麗娜、李眉蓁今天與中油後勁勞宅自救會成員召開記者會表示，中油高煉廠土地原計劃於6月交給台積電，卻遲遲未見租用合約，也尚未點交土地，附近居民還發現，已解除列管的第3區，近3個月一直有大片窪地積水。

陳麗娜指出，高雄太陽很大，一般雨後積水很快被曬乾，第3區長期積水，質疑可能是含有污染物的地下水，若真有地下水湧入，恐讓台積電無法放心和市府簽約、接收土地。

李眉蓁則說，市府處理中油污染場址後，四周圍起高牆，當地里長、居民無法進入工地現場觀看，環評球員兼裁判，拒絕民間監督，需透明公正程序，才能解除各界疑惑。

高市府日前表示，中油高煉廠整治作業的第3區地下水污染場址，5月31日經高市府環保局最終驗證後正式解除列管，土地將交經發局進行園區開發作業，規劃供台積電設置第1期晶圓廠。（編輯：郭諭儒）1110712