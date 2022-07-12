日前中國大陸以藥物殘留為由片面暫停我石斑魚輸入，農委會為穩定石斑魚產銷，提供6種政策性農業專案貸款支應延養石斑魚業者營運所需週轉金，不論新貸或舊貸均享有1年免息，自7月1日至7月7日計核准23件、金額1.25億元，延養量合計1926公噸，已達成獎勵延養措施目標1000公噸。

今年1-5月間，我國已出口至中國大陸及香港達3059公噸，但在6月中暫停出口後，推估受影響的石斑魚達3600公噸， 農委會提出3支箭，即調節上市期間與產量(延養)目標1000公噸、多元形式對內行銷目標1600公噸，以及加工凍儲及強化海外市場拓銷目標1000公噸。

農金局表示，石斑魚延養貸款金融措施，截至本月7日止，新貸案件已核准3件、金額330萬元，延養量合計130公噸；舊貸案件已核准20件、金額1.22億元，延養量合計1796公噸，合計1926公噸，已協助達成延養1000公噸的目標。

農金局指出，為共同減輕石斑魚養殖業者負擔，已加碼農業信用保證基金免收保證手續費措施，新貸案件經該基金提供保證者，利息補貼期間免收保證手續費；舊貸案件申請延期還款，展延期間若經利息補貼者，補貼期間亦免收保證手續費，符合免息措施資格條件者，應於今年8月31日前提出免息申請。