由朴恩斌、姜泰伍、姜其永主演的療癒系韓劇《非常律師禹英禑》在韓國ENA頻道播出後，討論度持續攀高，收視率從首播的0.948％飆升至5.190％，刷新ENA開台後最高紀錄；隨著戲劇爆紅，該劇演員也備受關注，飾演男主角「李濬浩」的姜泰伍，以暖男形象圈粉無數劇迷，但今年已滿29歲的他在迎來事業小高潮之際，卻面臨兵役難題，《非常律師禹英禑》很有可能將是他入伍前最後一部作品。

《非常律師禹英禑》女主角禹英禑（朴恩斌飾）是一位患有自閉症類群障礙症的天才女律師，而姜泰伍所飾演的李濬浩身為英禑的訴訟組人氣王同事，不僅外型帥氣迷人，也對英禑照顧有加，默默守護在女孩子身邊的溫柔王子人設廣受觀眾好感，令姜泰伍人氣和關注度不斷上升，他和朴恩斌在劇中浪漫曖昧的感情線發展也十分吸睛。而姜泰伍隨劇走紅之時，卻有網友發現，29歲的他短期內將面對兵役問題，入伍後會有一段至少2年的事業空白期，不免有些可惜。

韓國現行的《兵役法》規定，20歲至28歲的男性公民必須服兵役，入伍的上限年齡最多可延遲到30歲。這對於1994年出生，在韓國今年已滿29歲的姜泰伍來說，入伍前留給他進行演藝活動的時間已經不多，服役期間的空白期也多少會對個人事業造成影響。而在戲劇開播前的發佈會上，姜泰伍便被問到了相關問題，他表示，拍戲的半年間自己都在努力工作，專注在拍攝上，因此並沒有帶著「這可能是入伍前最後一部作品」的心情去拍，到現在也沒什麼實感。不過他也承諾，作為韓國男人，一定會去軍隊報到。

姜泰伍在2013年以演員男團「5urprise」出道，和徐康俊、孔明是同團隊友，該組合在2020年4月約滿解散，而姜泰伍過往也曾參與演出《綠豆傳》、《Run On》、《某一天滅亡來到我家門前》等多部戲劇作品，直到今年在《非常律師禹英禑》接下男主角重任，讓外界徹底感受到他磨練過後的精湛演技與個人魅力，為自己的演藝事業開啟另一段全新旅程。