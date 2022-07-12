北投警分局永明派出所員警7日執行交整勤務時，聽到疑似嬰兒哭泣聲，跟隨聲音尋找，發現一隻虎斑貓在路旁草叢嗚咽，員警看虎斑貓長相乾淨，應該是附近民眾走失寵物，於是先帶回派出所照顧，並依項圈聯繫到飼主，李姓小姐領回時，對於員警發揮愛心照顧愛貓感謝不已。

員警當時在石牌路二段99巷內，發現名叫「阿財」的虎斑貓後，並且在脖子上的項圈，發現有飼主的住址，確定虎斑貓的飼主是李姓小姐，經聯繫她趕到派出所，告訴員警，愛貓已經走失5天，全家人都心急如焚，四處尋找都沒有發現愛貓蹤影，原以為再也見不到，沒想到能再度重逢。

李女表示，阿財已經走失5天，尋回後將愛貓抱在懷裡，感謝警方的熱心與細心，並直呼林員非常有愛心。 北投分局呼籲，飼主應隨時注意寵物的動向，以免心愛的寵物走失，此外，飼養寵物時應植入晶片，或讓寵物配戴可辨識的配件，以便寵物走失時提供警方快速通知飼主認領。