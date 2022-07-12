台北市議會日前通過「重陽敬老禮金致送自治條例」，恢復普發重陽禮金，市政怒提覆議攻防遭否決，再向行政院聲請函告無效仍吞敗。據了解，北市府13日將召開重陽敬老金記者會，對外宣布發放內容細項，但台北市長柯文哲12日上午出席活動仍批評，錢從哪來才是問題，明年預算很難編，通貨膨脹來了！

台北市議會將於13日開議，據了解，原訂本週要公布北市振興專案，但因振興專案規劃尚未完全，因此增加說明重陽禮金發放方式記者會，使用歲計賸餘發放，但一個人恐怕拿不到1500元，而柯文哲12日出席延壽國宅J區都更案拆除典禮再重申，發不發不是問題，錢從哪來才是問題，因為通貨膨脹關係，已發包的工程款都必須增加預算，追加金額達110億元

柯文哲更表示，為了重陽敬老金一事，特別去查六都財務狀況，發現每個縣市都舉債這麼多，為什麼重陽敬老金仍一直往上發，「你會去借一大筆錢，以後叫你的兒子、孫子去還債嗎？不能這樣啊！」財政紀律要有一定的標準。柯文哲說，要擠出錢發不是不行，但要有很嚴格的管制，並未正面回覆明日發放重陽禮金細節問題。