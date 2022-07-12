「我來了！最困難的地方，林佳龍來了！」接受民進黨徵召參選新北市長的林佳龍，今（12日）出席民進黨新北市黨部主委與執評委交接典禮，也是他參選後的首場新北公開行程，不過致詞時卻口誤表示，「『台北市』需要的是一個能夠有跨域治理，能夠從首都圈聯合治理，來承擔下一棒新北市長的重任」。

林佳龍說，距離選戰剩137天，他可能要用超音速、跑百米速度來贏得選戰，他一個人137天，跑得再快，一個人跑100步，也不及100個人一起跑一步，『1＋37』是勝利的密碼」。

林佳龍表示，總統蔡英文在最後一刻徵召他，因為覺得他最重要，一定要去最困難、最有挑戰性的地方來承擔責任，雙北雙贏領航台灣，認為蔡英文是伯樂，他也會證明總統挑選到一匹千里馬，「戰場在哪，我就在哪！」

林佳龍並提及重創新北市長侯友宜民調的恩恩案，認為要用同理心，不要只用警察思維來面對，批侯友宜個人民調雖高，但新北城市幸福感、光榮感偏低，

林佳龍強調，他已經做好準備，這是他的責任也是承諾，他有信心把握當選新北市長，指出這是場「化不可能為可能的關鍵戰役，也是影響新北市、台灣發展的最關鍵一戰，就在2022新北市長跟議員選舉。」

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民進黨秘書長林錫耀表示，林佳龍代表民進黨參選新北市長消息曝光後，看到侯友宜馬上迫不及待批評攻擊林佳龍，顯見侯的不安與心虛，證明民進黨推薦林佳龍參選新北市長的決定是對的。

林錫耀說，侯友宜應該反省，新北市在他副市長、市長主任的12年，新北市民是否淪為二等市民，林佳龍有很好的城市治理經驗，能讓新北市升格、市民升等。

新北市民進黨主委何博文表示，侯友宜為了總統大夢，整天想藍白和，不敢得罪台北市長柯文哲，針對侯酸林，不要從陽明山看新北，何反酸侯竟不知道陽明山包含其轄區內的金山、萬里區。他會率領黨部全力投入輔選工作，配合林佳龍的競選節奏，凝聚更大的力量，團結打贏年底的選舉，送林佳龍進市政府。