餐旅系學生朱俊瑋(右起)、陳怡如、周姿君、施雁羚、王姝蘋參賽，奪得4金2銀。（陳淑娥攝）

餐旅系學生王姝蘋(左)、施雁羚(右)、周姿君(中)在精緻甜點展示獲2金、1銀。（陳淑娥攝）

弘光科大餐旅管理系、食品科技系師生參加2022年NICC荷蘭國際餐飲線上挑戰賽，奪得15金6銀佳績。大一生朱俊瑋生長在單親家庭，上有4個姊姊，媽媽靠著顧檳榔攤養家，他申請弘愛築夢助學金減少打工時間，跨組報名餐桌服務托盤、口布摺疊兩項比賽，勇奪金、銀兩個獎牌，把好成績送給支持他的媽媽。

「我想要多元學習，累積自己實力，當斜槓青年。」大一生朱俊瑋參加兩項比賽，奪1金1銀，他說，因對餐飲有興趣，從北斗家商觀光科畢後選擇念弘光餐旅系亞洲廚藝組，為了涉獵學習更多領域專業，除了廚藝技術外，也學習外場服務，因此這次比賽，特別請老師指導跨組參賽，利用平時課餘及打工空檔練習，一口氣報名兩項競賽。

朱俊瑋透露，在單親家庭長大，上有4個姊姊，媽媽靠著顧檳榔攤養家，因此，從高中便開始打工貼補家用，上大學後生活費靠自己賺，平日下課及假日皆在打工，為參加這次比賽，特別申請學校弘愛築夢助學金，減少打工時數專心練習，「拿下兩面獎牌很開心，不過我覺得可以表現更好。」雖然比賽剛結束，不過接下來，在暑假期間將準備考餐服丙級及咖啡師證照。

餐旅系學生王姝蘋、施雁羚、周姿君在精緻甜點展示獲2金、1銀，學生莊國英、馮子芹、陳思宇在個人主菜展示奪3金，盧瑞德在宴客菜展示奪金，李彥蓓在開胃菜展示摘銀。食科系學生黃詠燦在觀光伴手禮設計獲得1金，學生王登程在精緻甜點展示奪金，學生林紋伊在韓式錶花摘銀，研究生吳森澤也在宴客菜展示摘銀。

另外，在餐旅系助理教授林幸慧指導下，學生呂宛諮、陳怡如、朱俊瑋在餐桌服務口布摺疊拿下2金1銀，朱俊瑋還在餐桌服務托盤奪金。

同樣跨組參賽的餐旅系西廚組大一學生陳怡如，在餐桌服務口布摺疊奪金，她說，念水里商工餐飲管理科時是餐服選手，為了不讓手感生疏，報名餐服比賽，利用晚上時間練習。比賽規定6分鐘內摺出各三個「星光燦爛」、「西裝」的口布，她至少練習近百次，拍攝時一氣呵成完成作品。上大學後首次參加國際賽，接下來要累積更多實力，目前正在準備西餐丙級的考照。

餐旅系大一學生呂宛諮也在餐桌服務口布摺疊奪金。她說，為累積職場經驗，平時在宴會廳打工，這次比賽報名費靠打工賺來，獲得金牌讓她覺得更有意義，感謝家人支持她念餐旅系。

另外，大一學生陳思宇在助理教授陳志榮指導下，也首次參加國際賽便在個人主菜展示奪金。她說，雖然沒有評審試吃，但是她把口味調整到最好，每次練習後請同學試吃指正，線上比賽影片用3分鐘呈現，自己錄影、剪接，把作品完成。

「為了減輕父母負擔，打工賺生活費，能夠得獎最開心的就是家人。」食科系大一學生王登程說，高中時忙著打工，無法體驗當選手的辛苦與樂趣，決定參加國際賽事，待在選手室練習，沒想到第一次參賽便奪金，以後有機會還要多參賽，累積經驗。

餐旅系副教授黃汶達、助理教授曾楷翔及食科系助理教授楊智偉、講師程國恩也參加該賽事，分別在伴手禮展示、餐廳料理展示、巧克力BONBON展示獲金牌，食科系講師王俊勝則在觀光伴手禮設計獲得銀牌，他們同時指導學生參賽。老師們說，這兩年國際賽事受疫情影響多採線上比賽，學生除了要會製作，更要會拍攝剪接，學習網紅行銷呈現作品特色，雖然評審無法現場試吃，但學生皆當成實體賽，把口味調整到最好。