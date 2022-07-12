新北市警局為侯友宜打造個人服務證，象徵侯即便卸下警察身分，仍終身愛警。（新北市警察局提供／李奇叡新北傳真）

新北市長侯友宜7月16日將正式告別警察身分，他今（12）日受訪時表示，這輩子都以警察為榮，雖然離退對他而言只是一個形式，但意義重大，「當初走這條路，沒有後悔過」。

侯友宜曾任刑事局長、警政署長、中央警察大學校長，2010年轉任政務官，但始終保留形式上的警察身分，今年7月16日將「屆齡退休」，卸下警察身分，他今日出席治安會報時，感性表示：「我這一輩子以警察為榮、警察為傲，終身愛警察。」

侯表示，會永遠愛警察這個團隊，大家一起努力讓社會治安更穩定，「警察加油，我以你們為榮，謝謝你們給我這麼多的滿滿的支持的愛的力量，大家一起努力」。

「當初走這條路警察不歸路，沒有後悔過」侯致詞時說，雖然他是市長身分，但他永遠不會忘記他是警察。他直言，一路走來警察看盡人間恩怨情仇、悲歡離合，時代持續改變，警察也調整步伐，站在浪頭接受人民考驗。

侯細數回憶，談及自己在台北市擔任刑警時，負責重案真的很辛苦，當時沒有輪休，完全沒辦法休息，更不要談警察配備和歹徒也有一段差距，沒有科技幫忙，只能靠老刑警引導，而在動員戡亂時期，搶銀行是唯一死刑，對歹徒而言是生跟死，但對他來說也是。

侯說，當時只能承擔，感同身受才會全力以赴，當年沒有DNA鑑定，只能靠行為分析、情報來找尋線索，槍戰對他來說更是家常便飯，因為全台最複雜在中山區，林森北路每天不發生槍戰、每天不死一個人才奇怪。

侯指出，當時每天驗屍、看命案現場，深夜也都一定會有槍戰，警察靠左輪手槍對付歹徒的衝鋒槍，很多同仁面對槍戰，沒有挺過去就走了，「走過沒有防彈衣的歲月武器配備不對等的時候，我們過的心驚膽跳」。

侯提及，擔任刑警至今，讓他最有印象的是刑大大隊長一職，因為當時管理範疇廣及全國偵查隊，立下很多歷史大案，但媒體都不會報，除了分屍命案較為聳動，但槍戰確是家常便飯。

侯坦言，他有幸在大環境動盪的時期擔任警察，因為警察和人民給他的一切，他才有機會站在市長位置上，所以每天他都很珍惜警察身分，是使命也是天職，更是永遠不會變的初心。

侯承諾，他永遠會守護這個國家和人民，因為血液裡都是警察，不忘愛護正義、維護人民的使命。

侯表示，新北市治安一路走來，成全國冠軍，可說是從不可能變成可能，「400萬市民支持我們打擊犯罪，是我們的力量，對我們來說意義深遠」。

侯最後強調，他不喜歡政治，單純喜歡做有價值的事，台灣一定要找回當年的純樸、善良還有團結，一致對外，他也會永遠照顧好人民，讓大家能夠安居樂業。