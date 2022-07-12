台股今（12日）開盤下跌超過百點，未料盤中加權指數持續走跌，跌幅擴大至超過400點，再創波段新低13928點，寫下19個月來的新低，終場台股下跌389點，以13950.62點作收，成交值為1996億。權值股台積電下跌12.5元，觸及449.5元，聯發科下跌23元，觸及614元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆重挫超過6%。

台股昨（11日）下跌124點，收在14340.53點，成交值為1729.13億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超49.38億。自營商賣超17.23億，投信買超1.75億，外資及陸資賣超33.9億。

周一美股四大指數皆墨，道瓊下跌164.31點（或0.52%）至11372.60點，那斯達克指數重挫262.71點（或2.26%）至11372.60點，標普500指數挫低44.95點（或1.15%）至3854.43點，費城半導體跌64.33點（或2.46%）至2553.69點。