為避免校園運動選手暑假訓練期間發生熱危害事件，台鋼雄鷹職業棒球隊呼應高雄市立大同醫院、高雄市體育總會「打造校園運動安全」計畫，12日捐贈溫度熱指數計給49間校園棒壘球、田徑隊，守護選手安全。

台鋼雄鷹球團董事長王炯棻表示，近年來美國運動醫學會ACSM積極推動「高氣溫戶外運動熱危害預防指引」，隨時隨地善用「WBGT綜合溫度熱指數計」計算熱指數、提供對應的管理措施、熱疾病處置方式等，可保護戶外運動選手健康。

大同醫院長院傅尹志表示，熱傷害源除了與外在環境有關，也需要留意高危險族群運動員，例如「肥胖、身體質量指數（BMI）高者」，因皮下脂肪厚，血液循環差，散熱不易。「重裝配備者」因劇烈運動時，身上背負厚重衣物，身體未能及時散熱，也會造成熱傷害。「飲水不足者」未能順利排汗，導致人體散熱不良。「身體耗弱者」包括睡眠不足、感冒等，血液循環較差且不易排汗。「熱適應不良者」常見於戶外運動的新手，在高熱環境下運動，須有約一至二周的適應期，若未經適應期，驟然於高熱環境運動，容易導致中暑。

高雄市體育總會許文宗理事長提醒，戶外運動選手應採取遮陽或灑水來降溫、增加運動過程中的休息頻率、提供充足飲用水、適時調整訓練時間避開高溫時段等措施，防範中暑。教練應視選手原有的體適能，實施熱適應訓練，適當調配戶外運動時間，確保運動選手對溫濕度的變化具耐受力，運動選手彼此互助或隨時觀察，如有異狀可立即應變。

教育局長表示，校園運動安全場域計畫得以順利推行是產官醫三方共同努力的成果，教育局將持續促進各界緊密合作，提升校園運動安全。