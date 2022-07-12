連鎖餐飲集團乾杯(1269)受惠兩岸營運同步復甦、展店效益及比較基期較低，2022年6月營收雙位數「雙升」、回升至近4月高點，第二季及上半年營收均年增逾1成。展望後市，集團看好人潮回流，將持續展店擴大布局，並積極搶攻節慶商機，衝刺下半年成長動能。

乾杯公布2022年6月自結合併營收2.56億元，月增達25.23％、年增達90.33％，回升至近4月高點。第二季合併營收6.87億元，雖季減達24.11％、仍年增達17.4％，為近3年同期高點。累計上半年合併營收15.92億元、年增達14.22％，續創同期新高。

乾杯表示，6月兩岸餐飲市場復甦，使營運同步回升。台灣因疫情降溫，民眾邁入病毒共存「防疫新生活」逐漸恢復生活，帶動人流回溫，配合「老乾杯」嘉義耐斯王子店展店效益挹注，開幕半個月締造來客逾2000人亮眼表現，使台灣事業6月營收月增達31％。

同時，乾杯因應疫情干擾，集團電商事業「乾杯超市」接連推出「日本和牛免運防疫箱」、「乾杯燒肉組×飛利浦氣炸鍋聯名組合」、「年中慶促銷」等各式活動吸客，加大力道搶攻居家料理市場，成功拉抬6月營收月增44％，增添集團營運復甦動能。

而中國大陸則受惠上海漸進式解封，上海門市營收翻倍成長，但整體市場仍受疫情反覆及防疫政策影響，人流呈現緩步回溫態勢，中國大陸事業6月營收月增11％。而兩岸合併營收較去年同期大幅成長，主因去年同期疫情三級警戒使全台餐飲禁止內用，比較基期較低。

就第二季及上半年概況，乾杯表示，上半年兩岸同受疫情影響，中國大陸因深圳、北京、上海疫情多點爆發影響營運，尤以上海第二季全區封控長達2個月、門市全面停業衝擊最大，既有店面營收年減達43％。

至於台灣尚未恢復疫情前水準，且4月起疫情再度升溫，外出人流大減亦影響營收。不過，由於去年同期台灣三級警戒、長達77天禁止餐飲內用，中國大陸亦受動態清零影響，使比較基期低，加上兩岸門市年增達17家，展店效益挹注使第二季及上半年營運相對有撐。

展望後市，乾杯指出台灣疫情降溫、用餐人潮明顯回籠，配合7月國旅補助促進民眾外出消費，有望持續帶動商圈人流回升。中國大陸事業則受惠上海恢復內用，雖然整體營運仍依各地區防疫政策限制接客數等規範，但民眾需求熱絡，盼能穩步回溫帶動營收強勁反彈。

乾杯集團看好餐飲中長期市場發展，上半年兩岸合計新展7家門市，包括台灣6家、中國大陸1家。台灣第三季將陸續開出「黑毛屋」台南三井店、「老乾杯」天母店、「乾杯」及「黑毛屋」新莊宏匯店等4家新店，持續布局擴大營運規模、提升營運動能。

同時，下半年迎接燒肉年度的中秋節及多個節慶檔期，乾杯看好在人潮持續回溫帶動下，展店效益有望逐季顯現。電商事業攜手超商通路合作鋪貨衝刺銷量，多元搶攻烤肉佳績，肉品外販事業亦有望隨市場回溫成長，整體而言期盼市場穩步復甦，全力衝刺下半年營收。