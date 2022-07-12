華德動能(2237)今日在台中港區新廠完成15億元聯貸案簽約，由華南商業銀行統籌主辦共16家銀行參貸，聯貸資金將用於因應持續大量接單生產電動巴士使用。

華德動能指出，國內市場部分，今年已簽約110年度示範型計畫105輛電動巴士訂單，於6月份開始陸續交予客運公司，首批15輛已完成並交付首都客運，預計於下半年生產完成此105輛示範型電動巴士；另於6月29日交通部111年電動大客車示範計畫補助營運審查第二場次評選，通過台北市大南客運48輛、台中市巨業交通16輛，共計64輛採用華德甲類電動大客車，累計示範型169輛電動巴士。

今年至今亦已交予三重客運8輛及巨業交通2輛一般型計畫電動巴士，尚有多筆一般型車輛訂單簽約中及持續爭取後續示範型計畫車輛，今年華德動能在電動巴士交車數量等同過去10年交車量。

海外市場部分，與日本住友商事合作發展符合日本法規電動化巴士，並於今年4月開始出口日本，此電動巴士已在6月開始於日本北九州市小倉與黑崎之間運營並獲得日本民眾與官員的好評。這次與日本西鐵合作電動巴士的示範運行成功後，將引領日本電動巴士普及化並帶來大量商機。

華德動能與母公司車王電(1533)於台中港區興建總建築面積12,700坪四層鋼構智慧化工廠，此投資金額高達25億元，是亞洲最先進的電動巴士及底盤三電生產工廠之一，華德動能中港廠於今年第三季正式啟用。