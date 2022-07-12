台北市副市長蔡炳坤11日餐敘時突然昏倒，緊急送醫，經檢查後判斷為「右側大腦出血性中風」，台北市長柯文哲12日出席延壽國宅J區都更案拆除典禮受訪指出，北市府已討論啟動代理系統，市政工作不受影響。（鄧博仁攝）

台北市副市長蔡炳坤11日晚間突然倒下送醫，目前在加護病房觀察。外傳他近期為了文化部長李永得連日批評北市府而煩心，才會昏倒送醫。對此，台北市長柯文哲12日上午受訪時還原狀況，表示蔡炳坤對於李永得所提的台博館土地租金一事憤恨不平。

李永得今日公開回應表示，誠心祝福蔡炳坤身體早日康復，他表示，這幾日所提有關空總、台博館兩事，並未針對任何人，「純屬就事論事，請台北市長柯文哲要像個市長，扛起責任，不要推到副市長身上。」

李永得表示， 關於台博館土地案，「雖然於副首長級平台有部分共識，但並未獲徹底解決，且目前亦尚未獲得文化部及台北市政府最終決策同意。」

李永得指出，目前方案僅包含無償撥用建築本體投影面積，並未包含館前廣場，「亦即台博館將成為孤島，沒有自己的門面、沒有自己的出入口，這像一個國家的博物館嗎？」對於此方案，李永得表示，「本人於昨（11）日發言已強調，整體移撥範圍應包含完整館前廣場。」

而關於空總土地回饋問題，李永得表示，「北市府一再以政治操作卡空總，文化部期盼運用空總作為國際級藝文設施的用地，但台北市政府卻強行要求回饋土地做『開發』。請問，台北市政府的要求是否符合公共利益？」