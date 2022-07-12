新竹市長選戰在民眾黨立委高虹安確定加入角逐之後，形成「三角督」的局面，高虹安今接受專訪表示對選戰有信心，並表示自己年輕、且具有相關背景知識將為他帶來優勢；談到網路民調則質疑有一點「很奇怪」。

民眾黨立委高虹安昨正式投入新竹市長選舉，她今(12)日接受POP Radio聯播網、Hit Fm聯播網《黃暐瀚撞新聞》專訪被問及對於選戰是否有信心？她表示「當然有信心」，高表示，每位參選人都有各自的人格特質跟擅長之處，「像市場上有不同商品，市民可以去比較」。具備科技理工背景的高虹安認為，新竹市是科技業跟理工人佔比相對高的地方，「我能聽懂他們講的話、知道產業的需求，這是我很大的優勢」。

高虹安進一步表示，她的另一項優勢是「年輕」，先前大家常說林智堅是全台最年輕的市長，因為新竹市是一個非常年輕的城市，所以相對年輕、有活力的參選人，會是大家期待的市長人選，而她年僅38歲，，對比國民兩黨的參選人是61、55歲，她年紀相對年輕。

針對有民調顯示，國民黨參選人林耕仁以24.6％領先、民進黨參選人沈慧虹是24.2％、高虹安18.3％、時代力量立委邱顯智以5.8％墊底，高虹安認為，這份民調把邱顯智放進去很奇怪，因為邱早在6月就表態不選，她質疑「把邱顯智放入是為了分散中間勢力的票源嗎？」

高虹安表示，觀察前兩次立委及市長選舉，大概知道「9萬票才是比較安全的數字」，且藍綠有基本盤，有地方樁腳等組織陣容，對她來說就是要加倍努力，把自身的正面訴求、特質，讓更多中間選民了解。高虹安認為，新竹市民是選人不選黨，這也是她比較大的機會點，政黨放一邊、會做事比較重要，把人的特質突顯出來，讓投票不是只為了投一個顏色。