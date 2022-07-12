大寮拷潭地區長年淹水，高市府爭取中央經費，投入4億整治拷潭排水，鎮潭路至保福宮下游附近，渠道由5公尺拓寬至14公尺，工程分3期，預計明年完工，將提高排洪量約2.5倍。

高雄市長陳其邁今天率領市府水利局團隊，在立委林岱樺、民進黨籍市議員韓賜村、國民黨籍議員邱于軒陪同下，視察大寮區拷潭排水鎮潭橋、保福橋瓶頸段改建及渠道拓寬工程。

陳其邁致詞表示，拷潭排水在保福宮到鎮潭橋可以說是是最關鍵的部分，原本上游段的通洪斷面只有5公尺，經投入新台幣4億元經費拓寬，第一期7月將完工，整體工程預計明年完成，將大幅改善大寮地區民眾積淹水問題。

高雄市水利局資料指出，為改善大寮拷潭地區長年淹水問題，向水利署爭取前瞻計畫經費，進行拷潭排水中上游一期、二期及拷潭排水左岸等3項整治工程，整治長度約2公里，整治範圍由鎮潭路至保福宮下游附近，渠道由5公尺拓寬至14公尺。

水利局表示，目前已完成保福橋、鎮潭橋瓶頸段改建及渠道拓寬約800公尺，預計可提高整體排水通洪量2.5倍以上；另上游歡喜大樓及內坑路亦投入1000萬元，拓寬低窪處既有排水箱涵，長度約100公尺，完工後可改善拷潭排水週遭及歡喜大樓積淹水狀況。

水利局說，目前已進入汛期，並積極完成防汛整備，盤查全市各區的淹水點、完成檢查抽水站、截流站及閘門確保設備正常運轉，並預先佈設移動式抽水機，透過智慧化系統監控水情，設置淹水感知器，全面掌握積淹水即時動態，保障市民生命財產安全，降低水患造成的損失。（編輯：郭諭儒）1110712