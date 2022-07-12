大型團膳業者宣布將依法聲請法院裁定宣告破產。（陳淑娥攝）

近期國內物價波動，台中市181間市立學校決議調整學生午餐收費價格，不過，供應營養午餐的大型團膳業者，月初宣布將依法聲請法院裁定宣告破產，由於台中市立高中以下學校有300多間，是否衝擊學生供餐引議論。台中市教育局指出，該公司日前循程序承攬2所學校111學年度午餐食材供應，教育局已請該2校依政府採購法重新辦理午餐食材招標作業中，會持續掌握學校招標情形，以確保學生供餐無虞。

位於大雅區的該團膳業者今天仍有車輛進出，工作人員忙著搬運食材等東西，門口貼出一張公告，指稱近年因受疫情嚴峻打擊，食品業務長期一落千丈，公司仍不敵大環境鉅變，終因入不敷出而週轉失靈，公司未來仍會以最大誠意，盡最大努力處理相關債務問題。

公告指出，並避免哄搶與衝突發生，公司將依法聲請法院裁定宣告破產，提供公司所有之資產配合法院指示成立破產財團，於法院公權力監督之下，指派專業公正之破產管理人，依法公平分配公司所有資產與全體債權人。

教育局表示，因現正值暑假期間，並未影響台中市學校午餐供應，但是該公司日前已循程序承攬台中市2所學校111學年度午餐食材供應，教育局已請該2所學校依「政府採購法」重新辦理午餐食材招標作業中。

教育局強調，各級學校午餐招標是依照政府採購法辦理，符合資格廠商都可以進行投標，新學年各校供餐不受影響，後續會掌握各校招標進度，確保新學年度供餐無虞。另各學校午餐契約中也有規範各種食安及緊急應變措施，以保障學生食的安全及供餐無虞。