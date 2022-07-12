全國高級中等學校教育產業工會指出，今年地理科大量時事入題 ，譬如以俄烏戰爭考能源供應轉移與作戰方位判讀。整體而言，今年地理科試題材料多為近兩年的資料，圖表資料多、難易適中，鑑別度高。

全中教說，地理科試題與時事結合，如俄烏戰爭第9、45題，第9題測驗能源供應，第45題的作戰方位判讀（以俄烏戰爭測驗能源供應轉移與作戰方位判讀）；第26-27題的人造肉；31-32題東南亞霾害；第33-34題考台積電到美國設廠。

同時，地理科試題取材橫跨生物、歷史、公民與社會等科，如第2題黃金入中藥的傳統生態知識TEK，第38題權益關係人PPGIS和公民與社會學科相關；第3題清方志的文本閱讀；第12題英國東印度公司的鴉片貿易；第12題的社會正義。

全中教進一步指出，今年地理科試題與能源、全球氣候變遷等重大議題高度結合，如能源議題第21-23台灣的風力發電；全球氣候變遷第4題。同時，試題文本多樣性高，圖表照片的判讀被強調，分科測驗試題相當符合素養導向的新課綱精神。

全國教師會則說，今年地理科試題服膺課綱期待，運用大量時事包裝，充分體恤首屆考生，穩扎穩打可得高分。 試題難易度整體中間偏易，無超綱現象。

全教會表示，今年地理科試題扣緊時事，例如第7題：2021台灣核四公投案、第9題：俄烏戰爭與石油貿易、第14題：快篩試劑地圖查詢網站、第16題：英國移民轉送政策、第21-23題；

台灣風力發電從地形條件談論到產業分工鏈的發展、第24題。

以長照服務特性推論人口金字塔、第26-27題：新加坡核准人造肉品的生產，食品科技的進步與開放、第33-34題：2018年的中美貿易戰與2020年開始的新冠肺炎疫情及台積電至北美設廠、第35-36題：新南向政策、第37-39題：荷蘭正名為「尼德蘭」Nederland、第45題：俄羅斯入侵烏克蘭。

全教會表示，今年地理科首次出現的混合題型，配分約為32分，除了單選題外，亦包括填充、問答，例如第33-34題提到「提出當時台積電在美國設廠時主要考量的兩個工業區位要素，並從文中各抄錄一段對應文字為佐證。」運用題幹找出佐證文字。

全教會說，地理科出了許多探究與實作題型，如第40-42題題幹中所給的地圖為實察地圖。第45題提到「俄羅斯軍隊控制蘇梅城後，一路往位於 300 公里外，方位角 260°的烏克蘭首都基輔挺進。」運用題幹中所給的提示完成圖上的方向標和比例尺。

全教會說，地理科試題出現特定版本提到的詞語，如第14題 (D)內插分析／內插估計法出自南一版本、第38題權益關係人出自龍騰版。