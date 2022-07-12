亞洲盃男籃錦標賽12日在印尼正式開打，預賽跟巴林、中國大陸、韓國分在B組的中華隊，靠著劉錚攻下全隊最高29分，其中第3節獨拿17分，陳盈駿也有16分、6助攻與6抄截，最後以102比84輕取巴林拿下預賽首勝，接下來14日下午4點迎戰韓國。

中華隊排出陳盈駿、林庭謙、劉錚、周伯勳與阿提諾的先發陣容，阿提諾卻在一開賽就吞技術犯規，更提前兩犯纏身，不過中華隊仍靠積極壓迫防守製造對方失誤，打出9比2小高潮取得11分領先，首節結束，中華隊22比15領先巴林。

劉錚次節開始就連進兩顆三分球，擴大領先差距到13分，不過巴林仍然持續緊咬，直到上半場快結束前，陳盈駿與林庭謙攜手爆發，重新幫助中華隊擴大分差，劉錚也在上半場結束同時投進壓哨兩分球，上半場結束，中華隊45比33領先。

來到下半場，中華隊總算靠著劉錚的精準外圍火力，以及阿提諾、陳盈駿等人火力支援，一口氣擴大領先差距到20分以上，打完前3節，中華隊77比53大幅領先，劉錚光在第3節就拿下17分，是中華隊提前擺脫巴林糾纏的關鍵功臣。

末節提前讓阿提諾休息的中華隊，雖被巴林一度縮小差距到15分，林俊吉卻連拿5分幫助中華隊穩住戰局，不過中華隊外籍教練帕克仍在最後5分鐘把阿提諾、劉錚、林庭謙等主力換回場上，就是不想讓巴林有任何追上機會，中華隊也順利留住首勝。