新北市政府公辦民營停車場，近6年多來，權利金營收首見赤字！根據新北市府資料庫查詢平台登載，新北市委外經營的公有停車場，在去年12月份的權利金收入首見負數，金額達1千350萬2575元，交通局停車管理科解釋，乃因該月份因應府方的新冠疫情紓困方案，退還部分權利金給經營業者外，還支付國產署權利金，所以才會出現超支的情況。

交通局停管科說明，公辦民營停車場每個月都會繳納權利金給市府，用來作為場地維護、設備修繕或相關建設之用，因各地場站的車流、營運狀況不同，因此每個場站權利金計算、繳納金額亦不相同，再加上場站數多，可能每個月都會有新約或換約的情況，所以每個月的權利金收入數字為浮動的。

從資料顯示，自105年1月至今年5月，新北市委外經營的公有停車場，每個月都會有權利金收入，儘管各月份收入數字都不盡相同，但都是穩定的收入情況，唯獨去年12月份，首度見到超支的情況出現。

根據新北市府因應新冠肺炎紓困方案，公辦民營停車場權利金減收上限最高達百分之35，因此去年12月交通局停管科經過計算後，將業者已繳納的權利金，依比例撥還給業者，再加上當月繳納國產署權利金金額較高，所以最後計算出來的結果，當月公辦民營停車場的權利金收支情況為超支，所以才會出現負數，不過並未影響整年度的收支情況。

僅管中央也有紓困方案，但新北市府在退還權利金給停車場經營業者後，又支付國產署權利金，使得當月出現超支情況，新北市議員葉元之先讚許新北市府在疫情期間，對於各產業的照顧都用盡心力，隨之他反批中央，只會做表面功夫，像是發放五倍券這種「大撒幣」的政策，看起來很風光，但是各行各業的辛苦，卻都裝作沒看到。