尋嘸違停車主！堆高機「公主抱」移車影片曝 網驚喊：完了（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

宜蘭市區日前進行夜間道路施工時，工人以堆高機移除亂停車的轎車，畫面被路邊民眾目擊，錄影上傳網路，掀起網友熱烈討論。不少網友讚聲影片很療癒，也有網友直呼車子底盤恐受傷，這下「芭比Q了」。

有網友在臉書社團《爆廢公社》發文，貼出一段21秒影片，地點位於宜蘭市中山路與舊城北路之間，工人趁深夜時間進行道路施工，但道路上仍有民眾未移開車輛，工人遂以堆高機托起轎車，移到施工處之外的路邊。

透過影片可見，堆高機駕駛將牙叉伸到轎車底盤下托住，接著將整輛車抬起，移動到未施工路段的路邊停車格，再輕輕地將轎車放下，整個移動的過程宛如「公主抱」。

文章曝光後，吸引網友熱烈討論，直呼這個移車方式太療癒，能快速移走亂停車的轎車，「車主：奇怪了我的車勒」、「車主表示：這是我停的最整齊的一次」、「還要幫他找車位，辛苦你們了」、「被強制守法了XD」、「工地的額外服務。」

但也有網友表示，工人以堆高機移動車子，一不小心就會造成車輛底盤受損，「除非工程人員有用塑膠軟墊在下面，不然肯定傷到」、「底盤邊條完了」、「然後車主一直沒來開走，停車收費單一直蓋章，最後車主看到停車費就完了，芭比Q了」。