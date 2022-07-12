時序進入炎夏期間，校園內的運動選手仍須不間斷勤奮訓練與比賽，因此校園運動場上發生熱危害事件時有所聞，為了落實熱危害預防自主管理，台鋼集團旗下台鋼雄鷹職業棒球隊呼應高雄市立大同醫院及高雄市體育總會「打造校園運動安全」的計畫，共同捐贈包括綜合溫度熱指數計及腳架等產品，並於12日由高雄市教育局局長謝文斌接受捐贈，轉送給高雄市49間有需求的校園團隊，讓同學的訓練環境更加安全與安心。

台鋼雄鷹球團董事長王炯棻致詞時表示，近年來美國運動醫學會ACSM積極推動「高氣溫戶外運動熱危害預防指引」，隨時隨地善用「WBGT綜合溫度熱指數計」計算熱指數、提供對應的管理措施、熱疾病處置方式等，保護從事戶外運動選手的健康。王烔棻表示，昨天職棒選秀，台鋼雄鷹選出了6名高雄在地的選手，包括了普門跟高苑的同學，未來期許高雄學校能培養出更多高雄在地選手，留在高雄，成為台鋼雄鷹棒球隊的基石，讓高雄最贏。

高雄市立大同醫院長院傅尹志指出，熱傷害源除了與外在環境有關，也需要留意高危險族群運動員，例如「肥胖、身體質量指數（BMI）高者」，因皮下脂肪厚，血液循環差，散熱不易；「重裝配備者」因劇烈運動時，身上背負厚重衣物，身體未能及時散熱，造成熱傷害；「飲水不足者」未能順利排汗，導致人體散熱不良；「身體耗弱者」包括睡眠不足、感冒等，此時的血液循環較差，不易排汗；「熱適應不良者」常見於戶外運動的新手，在高熱環境下運動，須有約一至二周的適應期，若未經適應期，驟然於高熱環境運動，容易導致中暑機會。

高雄市體育總會理事長許文宗提醒，正值炎夏，對從事戶外運動選手，應採取遮陽或灑水來降溫、增加運動過程中的休息頻率、提供充足飲用水、適時調整訓練時間避開高溫時段等措施，防範中暑。另教練應視選手原有的體適能，實施熱適應訓練，適當調配戶外運動時間，確保運動選手對溫濕度的變化具耐受力，運動選手彼此互助或隨時觀察，如有異狀可立即應變。選手也務必記得「多喝水、多休息、要遮陽」，確保校園運動安全。

高雄市教育局局長謝文斌親自出席表達對台鋼集團、大同醫院以及體育總會贊助的謝意，並且致贈感謝狀，謝文斌表示，打造校園運動安全場域計畫得以順利推行是產官醫三方共同努力的成果，教育局未來仍會持續促進各界緊密合作，以提升校園運動安全的目標永續向前。也希望各校與會的種子教練能夠透過本次的研討會將防範熱危害及緊急處置的相關作業方式帶回校園，順利度過炎炎夏日。