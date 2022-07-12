台灣早餐店林立，不但品項眾多，價格也很便宜，許多人都喜歡選擇早餐店當作早午餐來吃，不過對於正在減肥的人來說，這麼多餐點究竟該如何選擇呢？家醫科醫師許哲源在臉書粉專指出，減重的過程需要減醣，但常見的漢堡、三明治和吐司都富含碳水化合物，更點名燒餅油條「就是在吃油」，他也教大家該如何挑選早餐，才能吃得健康營養又不易發胖。

●生菜沙拉

如果早餐店有提供這項餐點，建議多多攝取，因為外食族很少有機會能攝取蔬果；醬料的選擇就以低卡為主，例如和風醬。

●蛋餅

蛋餅皮雖然是碳水化合物，但佔主成分的比例不高，且至少含有一顆蛋，蛋白質的攝取不會太少，如果加點里肌豬排，蛋白質會更多。

●三明治

三明治會搭配一些生菜和半顆蛋，也是個好選擇。但要小心裡面的夾料，建議避開炸物、薯餅、高熱量、高醣類的食物，並減少美乃滋，多選擇豬里肌、鮪魚。

●漢堡

漢堡跟三明治的組成很像，只是麵包太多，一樣要小心炸物夾料。

●果醬吐司

2片吐司的熱量就等於一碗白飯，再加上抹醬，尤其是香蒜、奶酥，熱量可高達200~400大卡。

●蘿蔔糕

蘿蔔糕的成分有蘿蔔絲和再來米，主成份是碳水化合物，加上煎的過程中會吸收很多油脂，容易熱量爆表，建議少吃為妙。

●燒餅油條

吃燒餅油條基本上就是在吃油，燒餅為了好吃跟蓬鬆會加上酥油，油條就單純是炸麵糰，熱量高達400~500大卡，而且還吃不飽。

●鐵板麵

除了麵是澱粉以外，鐵板麵的醬料幾乎都會勾芡，熱量更是爆表，有的還會加上玉米粒，一份鐵板麵的熱量可高達600大卡，一定要避免。

●飲料

早餐店的飲料通常都太甜，建議以水、無糖豆漿、牛奶為主。

許哲源也提醒，選擇早餐店早餐時基本上只需要掌握2大原則，第一多吃蛋、肉、好的蛋白質，第二避開澱粉、炸物、高油脂類食物，就可以安心享受美味餐點，又能吃得健康、不易發胖。