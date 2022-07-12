前年金融監督管理委員會保險局楊姓稽核遭發現2個月內16次打卡上班後，卻到其他單位「摸魚」，保險局將他登記曠職3天2小時並扣除3天俸給，他不服提告，請求撤銷處分，並辯稱他單位廁所馬桶排水不良才到別的樓層上廁所、沒有曠職，台北高等行政法院不採信他的辯詞，駁回訴訟。可上訴。

保險局2020年6月11日接獲通報指稱楊姓稽核當天上午7點半到檢查局會議室休憩，經調閱楊門禁刷卡紀錄調查，並請楊陳述意見以資說明後，發現楊從同年4月17日至6月12日間，共有16筆未辦請假手續而離去工作崗位之異常差勤。

保險局認定楊的16筆異常差勤屬未辦請假而擅離職守，依規定處分登記曠職3天2小時，並扣除3天俸給，楊不服提起復審，經保訓會復審決定駁回後，提起行政訴訟。

楊辯稱保險局辦公處所在之17樓洗手間，曾在2020年2月及3月間發生排水不良導致廢水溢出馬桶等情況，大樓因此暫時關閉部分洗手間，自己如繼續使用位於17樓之洗手間，會有心理上之壓力，為處理個人生理需求事務，才會改使用金管會所屬其他樓層洗手間，故有自己進入其他樓層之門禁刷卡紀錄。

台北高等行政法院認為，保險局查明楊刷卡紀錄「異常時間」之時數，並確認楊並無辦理請假情事後，依規定論以曠職，自屬於法有據而無違誤，楊泛言保險局處分違法，不足為採，駁回其訴訟。