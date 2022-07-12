【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(以下簡稱北觀處)主辦的「島嶼生活節」將在7月23日至8月28日於基隆和平島公園登場，為期一個月的島嶼生活節以「海洋、療癒、體驗」 為主題，透過舒緩、深度、在地與貼近自然的多種體驗串連在地文化、地方特產等觀光資源，藉由島嶼夜唱音樂會、島嶼市集、戶外SUP體驗、海洋攝影展、海洋講座、地方小旅行、沈浸式體驗等8大活動多面向串連，從和平島公園啟程，一路漫步向基隆的文化核心，邀您感受海洋文化的廣闊與溫柔。

▲島嶼生活節-島嶼夜唱。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

本次島嶼生活節將以7月23日及24日兩天的「島嶼市集」與「島嶼夜唱」於基隆和平島公園拉開序幕，邀請40組基隆在地團隊與台灣各離島的限定特色店家，用手作與選品來闡述人對自然的共融物件，同時在沙灘上打造無邊際舞台，由餅乾＆魏駿、淺堤等6組知名樂團參與演出，在夏日裡，民眾透過參加島嶼市集及夜唱活動，享受日光海洋與月色音樂會的浪漫！

島嶼生活節期間限定開辦的深度遊程，由星濱山共創工作室創辦人林書豪、雞籠卡米諾召集人單彥博、雨都味掘設計總監徐璽等在地名人親自帶路，帶你漫遊基隆正濱漁港、彩色屋、安樂市場、貨櫃碼頭等地，感受老城市獨特的人文趣味，向旅人們傳遞不同於旅遊手冊裡的基隆在地故事；另外，因應獨自旅遊趨勢的興起，「島嶼覓覓食」將為旅客帶來獨處也OK的沈浸式飲食體驗，透過官方網站看見基隆的特色美食店家如海那邊、叁坪Sanpin、八斗邀等，點擊「聲音故事卡」聽聽老闆告訴你不為人知的基隆故事，並走訪老闆們推薦的基隆特色景點。旅途中錄下你的聲音，北觀處將蒐集所有音軌成為旅人集體的藝術創作，融合成基隆漫遊的特有感悟。

▲SUP體驗。 圖：采堤運動／提供

「島嶼生態家：海廢出任務」將以水肺潛水的方式，邀請你替海洋來場大掃除！本次特別與國立海洋大學共同舉辦的淨海體驗活動，將帶領你和專業教練與潛伴一起「向海致敬」，守護美麗的海洋生態。同日下午還有因為海洋而改變人生的女子黃小莫老師，與基隆在地團隊慢島旅的生態講座分享，邀請一起加入寓教於樂的親海體驗。

▲島嶼生活節-活動海報。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，和平島公園近年成為基隆地區新的旅遊景點，特色的地質景觀、天然的海泳池、豐富的生態資源等，更榮獲2018 Svayam Accessibility Awards最佳無障礙觀光景點獎；為亞洲唯一取得『ISO 20121永續活動管理系統認證』的國家級旅遊景點等，帶給民眾多元及深度的體驗，活動期間亦有「島嶼漂浮SUP立式划槳體驗」課程、為期1個月的「島嶼攝影展」、讓外國人也能參觀和平島公園的「島嶼地球村」等活動，透過生態、運動休閒、藝文等不同的切入點，邀請生活在城市中的居民以不同的方式與海洋連結，歡迎不同年齡層、不同領域的遊客來到和平島，以最放鬆且深刻的接觸，重新感受人與自然的關係。」

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）