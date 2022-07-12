縣長楊文科為推動客語與客家文化傳承， 鼓勵民眾多講客家話，並祭出客語認證獎勵辦法，通過認證者發給1000元至3000元獎勵金，110年度有15個單位通過客語認證者比例提高，12日頒發團體獎勵金，新竹縣消防局和縣警局通過客語認證人數名列冠、亞軍，最受肯定。

「沒有客語，就沒有客家人！」楊文科指出，客家文化是台灣珍貴的文化資產，語言則是文化載體，但客語在台灣社會使用率僅剩1.5％，已面臨嚴重滅失危機，只有鼓勵民眾多說客語，將客語應用於生活和職場，透過語言的涵養，才能增加對自身文化的認同。

楊文科去年與副縣長陳見賢等一級主管，參加客語能力認證考試，希望達到示範效果，也鼓勵各機關團體人員，積極參與客語認證，並訂定「獎勵參加客語能力認證實施計畫」，府內開設客語初級班和中級班，並應各機關團體需求，還有線上學習課程。

該計畫獎勵對象為，設籍在新竹縣的縣民、縣府所屬各級機關及鄉鎮市公所、學生等，通過初級認證者可獲1000元、中級認證2000元、中高級認證3000元，執行績優單位也有獎勵。

消防局長孫福佑說，有不少消防員不會說客家話，在執行救護案件時，若遇到只會講客家話的長輩，溝通難免會「雞同鴨講」，報名縣府開設的客語班或線上教學後，參加客語認證考試都過關。

消防局通過客語認證有76人奪得冠軍，縣警局通過75人獲亞軍，均達51人以上，獲頒8000元團體獎勵金，殿軍縣府社會處、湖口鄉公所各有32人、31人通過客語認證，各獲5000元團體獎勵金。衛生局等11個單位通過認證都有21人以上，均獲4000元團體獎勵金。