國民黨高雄市長參選人柯志恩今（12）日公布競選團隊主要幹部，其中曾在黨內民調僅次於柯志恩的5連霸高市議員陳麗娜將出任發言人團隊召集人，她強調，今名單一出爐令藍軍士氣大振，團隊成員彼此很有默契，直接進入選戰不成問題，可促成藍軍團結。

陳麗娜今年宣布不競選連任，更一度傳出將淡出政壇。她說，這次是柯志恩親自邀請她擔任發言人團隊召集人，未來發言人還有好幾位年輕夥伴及新面孔加入，請大家拭目以待。

陳麗娜說，競選成員包括前立法院長王金平擔任榮譽主委、前高市副市長葉匡時擔任主委、總幹事為立委吳怡玎、高市農會總幹事蕭漢俊及前高雄市議長莊啟旺擔任執行總幹事、前立委黃昭順擔任總協調，整體架構非常堅強，團隊名單讓藍軍士氣一振。

她提到，柯志恩雖然確診隔離中，但仍持續關注高雄市政建設，肯定她個性相當溫暖、細膩、親和力十足，尤其對於市政觀察的敏銳度非常高，競選團隊將在她隔離期間，找出市政相關議題，讓市民共同為市政做檢視。

除了葉匡時擔任競總外，外界也關心韓團隊是否有其他成員會加入？陳麗娜說，韓市府團隊先前已提出一些非常好的市政建設議題，韓團隊也一直都在協助當中，希望給柯志恩帶來更多的想法、建議。

至於擔任「抬轎」角色，她直說，與有榮焉，樂意擔任發言人，也認為柯志恩是獨一無二的最佳人選，柯是屏東子弟就在高雄隔壁而已，像高雄人一樣熱情陽光、非常活躍，期待她可以在高雄發光發熱。

葉匡時則表示，「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」，為了中華民國的未來，為了台灣的前途，為了高雄的幸福，我們別無選擇，唯有團結一致，努力向前。他鼓勵柯志恩加油，也謝謝她願意挺身而出，並期待藍營利用這次選舉在高雄紥根、生根、開花結果。