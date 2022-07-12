合歡山杜鵑花季結束，公路總局表示，多種高山植物花期夏季綻放，每年夏季合歡山百花齊放美不勝收，另在公路新設土堤或隙地種植高山原生種植物如虎杖、高山百合等，與自然環境協調營造景觀。

每年5月、6月盛開的合歡山杜鵑花季落幕，接續7月至9月省道台14甲線指標24至32公里處，沿線山壁或邊坡路側還可欣賞高山百合及多種高山植物逐漸綻放，合歡山夏季可說百花齊放，台14甲線合歡山公路作為景觀公路，養護單位營造公路美感，也呼籲遊客勿採摘花草。

交通部公路總局第二區養護工程處今天發布新聞稿表示，與太魯閣國家公園管理處、台大梅峰農場跨機關合作，提供高山原生種植物如虎杖、高山短柄草、高山倒提壺、高山百合、玉山懸鉤子、黃菀、台灣澤蘭、玉山假沙梨等，種植在公路沿線新設土堤或隙地，與自然環境協調營造景觀。

二工處指出，台14甲線鳶峰至松雪樓路段景觀營造也包含將台電變電箱體融合環境色彩，原公車站牌廣告氣息濃厚、配色雜亂，改將附近景觀畫上牌面，採版畫風格搭配單色系以融入環境；設置當心動物警示牌面，而隙地經復育搭配塊石，可作為小型動物緩衝遮蔽空間，降低動物路殺風險。

二工處表示，台14甲線是台灣最高綠色景觀公路，也是最易親近的高山公路，沿線植被養護及復育管理是重要議題，應以整條路線政策為考量，進而以專業角度執行管理維護，二工處透過專業跨域合作，建立保育環境夥伴，推動永續養護公路新思維、提升養護工作及管理成效。（編輯：陳仁華）1110712