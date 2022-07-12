過去兩年全球晶片荒問題嚴重，隨著廠商積極擴產、擴廠，加上消費性電子需求趨緩，晶片業市場出現供過於求的雜音，週刊經濟學人示警，全球景氣出現下墜風險，晶片業榮景恐破滅，景氣出現反轉。話題引起網友們熱烈討論，許多人認為，成熟製程的廠商最危險，先進製程雖有技術優勢，但難免受到衝擊。

經濟學人在報導中提到，供給面的利空之一，主要是去年擴大產能，新產能預計在2022年底投產，屆時將出現生產過剩，此外，業者增設新廠也會讓供應量暴增。反觀市場對於晶片的需求已比預期衰退，電腦與手機兩大晶片用戶的需求已經降溫，示警晶片業榮景可能破滅。

話題引起網友們熱烈討論，許多人點名成熟製程最危險，「最先進晶片之外，其他產品都將供應過剩」、「先進晶片至少還有技術，二流都慘了」、「成熟製程挫著等，這下真的要靠商譽跟口碑了」、「成熟製程慘了，庫存一堆又蓋廠爆量」、「成熟製程的供給大量增加才可怕。」

不過也有網友持相反看法認為，只要消費性需求驟降，會造成全面的影響，可能連先進製程都無法避免影響，「先進製程也會被砍單吧，影響是全面的」、「感覺先進製程只是影響比較小一點而已，不可能沒影響」、「全部一起下去，先進製程也躲不過」、「這一波三星壓力應該很大，原本想透過成熟+記憶體支撐先進製程，但現在記憶體萎縮、成熟毛利下降，先進還是繼續燒錢。」