中華女壘攸關晉級一戰對上義大利隊，派出小將柯夏愛先發，她一掃首戰先發狀況不佳，此役表現出色，完投7局飆出8次三振只丟1分，率領中華隊以4比1擊敗義大利隊，又因為稍晚美國隊擊敗加拿大隊，中華隊確定以分組第二晉級四強，將在美國時間7月12日對戰日本隊，爭奪金牌戰門票。

教練韓幸霖稱讚年輕投手柯夏愛今日表現得很好，她表示，柯夏愛在移地訓練期間長針眼，抵達亞特蘭大後，經華僑協助在當地進行小手術，也花了一段時間休養，術後回歸第一場對上加拿大表現並不理想，第二局挨兩轟後被換下場，經過調整後，後續對戰美國和義大利狀態都有回升，也希望她將好狀態延續到之後的比賽。

另外在打線部分也發揮不錯，但在面對對方投手的變速球還有進步空間，韓幸霖教練說：「中華隊選手並不怕速球，但在面對變速球的時候，我們的適應力比較差一點，這也是目前需要去修正的小缺失。」

韓幸霖教練也表示，今日選手的狀態受疲勞影響，專注力並沒有第一場表現得好，因前天大雨影響延賽，中華隊原定昨日晚上7點的賽事更改到晚上9點，完賽已經11點，選手的休息時間並不夠，教練團只能不斷通過喊聲提醒選手集中注意力。

教育部體育署副署長林哲宏、全民組組長呂忠仁與中華奧會顧問孫立群今日到場為女壘隊加油，看見選手有精彩表現，他們也表示肯定，教練韓幸霖也特別感謝教育部體育署和國訓中心對女壘隊的支持和幫忙，盡力滿足各項需求，讓選手們可以沒有後顧之憂出來比賽，特別是情蒐部分，中華隊在情蒐小組的協助以下，能更掌握對手的相關訊息，也能以更好的策略去迎戰。