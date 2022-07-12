體內毒素超標，恐加速身體器官組織老化、引發各種疾病，對此，食療養生專家王明勇表示，食用大蒜好處多多，不僅能提高肝臟功能，幫助解毒、排毒，還能改善動脈硬化、預防癌症，除了拿來入菜之外，生吃效果最佳，每天吃2到5片蒜瓣就足夠。

王明勇在臉書粉專PO文表示，大蒜的二烯丙基硫化物及S-烯丙基-L-半胱氨酸等成分，能阻止影響致癌物質代謝活性化的酶的作用，並啟動解除毒素的酶保護肝臟。且大蒜中的微量元素硒，通過參與血液的有氧代謝，能清除毒素，減輕肝臟的解毒負擔，從而達到保護肝臟的目的。

王明勇接著說，當毒素進入人體後，肝臟會對這些有害物質進行解毒，然後排出體外。進入肝臟的有害物質增多的話，肝臟受到損傷會丟失很多谷胱甘肽，解毒能力也會跟著減弱，甚至引發肝功能障礙。

王明勇強調，大蒜有極佳的利尿作用，能使身體排出毒素，並具有消除動脈硬化、浮腫、皮膚代謝障礙等功效，使心臟負荷少；同時也能促進消化酵素製造、膽汁分泌和強化肝臟。

除此之外，大蒜能促進肝臟的解毒功能，保護肝臟免受有毒物質的侵害，因而對肝臟疾病，特別是肝炎，尤其是慢性肝炎，有良好的調養功能。同時，大蒜含有豐富的超氧化物歧化酶（SOD），是自由基的天然清除劑，能抑制脂質過氧化反應對肝臟細胞膜脂層結構的損傷，有利於保護肝臟功能。

王明勇提醒，一般人每天攝取量約3～5個拇指大小的大蒜就已足夠，大約是2～5片蒜瓣的份量，最方便的方法是從菜餚中攝取，不過若腸胃允許，生吃大蒜是最好的食用方式。