為配合新北市政府「機車安全月」及交通部「四季交安專案第三季－安全駕駛」，三重分局於7月8日夜間執行取締酒後駕車及防制危險駕車勤務外，並同時與環保局合作，針對改裝噪音車問題共同執法；三重警分局強調，往後更會不定期輪動地點，以維持治安及交通，打擊飆車及噪音車行為。

三重警分局表示，本次勤務考量治安及交通因素，規劃重新、正義南路口進行封閉式路檢，針對重點路口連結道路進行警力編組，讓路口成為封閉狀態，避免車輛見有攔檢點即轉彎規避，造成成效不彰情事。

三重警分局指出，另外針對噪音車行為，本次選擇在河堤及高架橋下方的台北橋往環河北路匣道，該處噪音情形易受到迴音影響進而放大，而鄰近開元公園則常有青少年聚集，因此在暑假剛開始即選定該處進行執法。

三重警分局強調，往後更會不定期輪動地點，以維持治安及交通，打擊飆車及噪音車行為，並努力達成「不超速、不逼車、不無照」的目的，讓市民能安居樂業，享受寧靜且安全的環境。

自7月1日至11日針對相關執法共累計取締酒駕9件、未戴安全帽110件、通報排氣管噪音車179件，並針對超速、無照駕駛、併排或臨時停車等雖非機車但會影響騎車安全的違規行為，分別舉發了108、109及370件。

依據噪音管制法規定，深夜10時至隔日早上6時使用未經檢驗合格排氣管的車輛，一旦行駛於道路上經警方攔查，將車輛改裝情形拍攝後上傳環保局系統審核，改裝屬實者均將按次依法告發。

三重分局分局長陳永昌強調：治安及交通一向是警察工作重中之重，三重分局將持續加強各項執法工作，也籲請民眾抱持著尊重其他人的同理心，勿進行噪音改裝行為及多多重視弱勢族群的路權，不酒後駕車、不危險駕駛，以共同維護良善及安全用路環境。

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