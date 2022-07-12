初代主播高怡平（左三）及最瘋主持人王仁甫特地現身幫新主持群加油打氣。（三立題供）

台灣最長壽的娛樂新聞節目《完全娛樂》從昨（11日）晚間開始「回歸」電視週間帶狀時段，每周一至五晚間6點30分至7點在三立都會台播出，由林思宇（宇宙）、阿達、夏和熙主持，「回歸」首集邀請初代主播高怡平及王仁甫特別親臨現場加油。

該節目經歷多代主持人包括高怡平、王仁甫、張善為、許孟哲、JR、懷秋、MC40、納豆、Lulu、林子閎、Teddy、宇宙、阿達、夏和熙等人，主持人之一的納豆也特別錄了一段VCR，祝福節目並且期待回歸，完全娛樂工作團隊也表示「永遠等你回來！」

對這次節目回歸電視週間帶狀時段，3位主持人也期待康復中的納豆趕快歸隊，阿達表示現在媽媽又可以每天在電視上看到他，而他最擔心的是變胖，因為在媽媽心中他就是「潘瑋柏」，看到他又變胖就會馬上打電話唸他。而宇宙當初接主持棒時，剛好就轉戰網路娛樂新聞，所以這次重回電視，她特別興奮開玩笑說：「小媳婦終於扶正變正宮！」夏和熙被工作人員虧偶包重，玩遊戲都會特別注意妝髮有沒有亂。

首播當天3位主持人看到高怡平特別興奮，高怡平一出場就開玩笑對觀眾喊話：「沒看過我沒關係，可以回去問媽媽我是誰」，由於她是以主播的方式播報娛樂新聞，採訪過不少國內外大牌藝人，更有「訪問巨星專業戶」的美譽。像最近熱門人物強尼戴普的官司話題，讓她回憶起多年前曾採訪到剛為人父的強尼戴普，當時問他說什麼時候女兒才能談戀愛，強尼戴普開玩笑說：「女兒50歲才能交男友！」，現在看到女兒給爸爸建議，提醒他目前打官司的老婆不能交，讓高怡平感觸很深，覺得娛樂新聞就是在見證歷史。高怡平身為第一代娛樂主播也給現在的主持人一些建議，要他們謹記娛樂新聞的本質，不只是看熱鬧也要看門道。

王仁甫曾主持完全娛樂9年，而被封為「最瘋的主持人」，他回憶當年節目紅的程度，竟然可以辦見面簽名會，笑說：「他們不像歌手有專輯可以簽名，所以就簽海報和扇子！」不過兩位主持人高怡平及王仁甫都有個共同記憶，當年天天LIVE主持，幾乎把攝影棚當成家，高怡平還透漏當年還有做過120分鐘的娛樂新聞的輝煌紀錄。

《完全娛樂》在2016年轉戰YouTube頻道成為《NewShowBiz完全娛樂》，訂閱人數近300萬，是台灣電視節目類的第一名，更發布近2萬則的影片數量，至今累積近40億的觀看次數。由宇宙、阿達、夏和熙主持的《完全娛樂》播出邁向第27年，不只珍藏許多寶貴的演藝圈歷代畫面，也訪問過許多重量級的巨星，包含韓國天團BTS，以及西洋天后瑪麗亞凱莉，好萊塢女星安海瑟薇...等人都在其中，是陪伴許多觀眾一起成長、熟悉且信賴的娛樂新聞品牌。昨節目中高怡平、王仁甫特別現身，身為初代娛樂主播的高怡平，當年專業知性的形象深植人心，2002年接手主持的王仁甫，當年搭檔張善為、許孟哲、JR等人，在棚內直播玩超多瘋狂遊戲及扮裝，更跟著節目一起經歷結婚生子等人生重要歷程，是七八年級生的青春回憶。