大陸近年來大力推動晶片產業，瘋搶台灣半導體人才。財新網報導，如今該行業正面臨泡沫化危機，業內人士透露，半導體下游廠商3月到6月全在砍單，而大部分大陸半導體企業實力弱、人才短缺，挖來挖去卻徒勞無功。

報導指出，大陸科創板吸納多數新上市半導體公司，但2022年行業出現洗牌，以致年內至今，科創50指數累計下跌超20％，A股半導體類股跌幅超過13％。

其中，晶圓製造龍頭中芯國際股價年內下跌18.27％，封裝測試龍頭長電科技跌幅15.22％，設計龍頭匯頂科技重摔達33.32％。

業內人士表示，在半導體投資熱潮中，不少不該拿到錢的項目得到大量融資，四處挖人，但大陸半導體行業卻是人才短缺狀態，半導體行業沒那麼多人才，挖來挖去、心思浮動，很多公司最終一事無成。

報導指出，過去幾年，大陸國產替代一直是投資主線，現在市場不再盲從「國產替代」，回歸理性，演變成「替代國產」。資本市場是「春江水暖鴨先知」，大部分半導體企業技術實力弱、產品競爭力不足、人才規模偏小，產業面臨擠泡沫、回歸基本的道路。

文章建議，部分記憶體晶片、AI晶片，相對成熟的顯示晶片、功率晶片因終端市場需求大、技術受限相對少，且不過多依賴外部生態，是大陸發展的首選領域。

此外，CPU屬於長跑的狀態，對先進製程、供應鏈的依賴都有很高要求。GPU在國際上處於上升趨勢，但大陸企業的技術水平需要獨立考察，目前只有2～3家小規模商用，使用的是7奈米製程，軟體生態依賴輝達，未來仍需突圍。