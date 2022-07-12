桃園市楊梅區一對李姓母女近日前往福人登山步道散步，豈料2人聊天聊一聊，驚覺迷路走進步道深處，因天色已黑又沒帶照明設備，只好憑記憶摸黑找路，卻怎麼也走不到出口，只好報警求助，最後在員警協助下順利返家。

楊梅警分局指出，李姓母女10日傍晚17時在楊梅福人步道散步運動，因聊天未注意路程，一回神已處在步道深處，由於天色昏暗且沒攜帶照明設備，無法辨別出口方向，僅憑記憶摸黑前進，走了許久仍找不到出口，2人擔心再走下去恐有危險，便報警求助。

楊梅派出所員警接獲報案後前往步道尋人，並通報消防單位協助，所幸順利找到迷途的母女。李姓女母表示，在深山看到員警手電筒燈光的瞬間非常激動，感謝警方協助才能順利返家。

警方也呼籲，登山健走除要注意自身安全外，也要留意山中氣候變化，並攜帶手電筒、口糧、哨子與飲用水等，遭遇危險應立即報案求援，並冷靜在原地等待。