「不老男神」林志穎婚姻、事業兩得意，47歲仍擁精緻五官和凍齡帥臉，他與妻子陳若儀結婚12年，夫妻幸福、恩愛，而林志穎昨（11日）和妻小逛墾丁大街，他在社群網站PO文「墾丁大街中求偶遇」，留言區還曬出一排與粉絲的合照，有網友就留言讚林志穎：「拍不好還給我第二次機會」，男神的親民度爆表。

林志穎昨晚和妻子陳若儀、兒子Kimi逛墾丁大街，林志穎不只大方零偽裝，還隨興穿T恤、短褲，腳踩拖鞋，特別的是，他和Kimi穿著藕粉色的父子上衣，兒子站在身旁快與林志穎同高，陳若儀則身穿同色系小背心，一家人打扮輕鬆又有型。

林志穎陪兒子玩遊戲。（圖／取材自林志穎 Jimmy Lin臉書）

林志穎還在社群網站PO文：「墾丁大街中求偶遇」，吸引網直呼：「墾丁要爆動了啦」，沒多久後，林志穎就在留言區曬出一排與粉絲的合照，不管大人、小孩都來者不拒，他還親民地在外送員的衣服上簽名，發文吸引5萬網友狂讚。

有網友一開始沒注意到林志穎，只聽到他認真教Kimi射擊，直到網友發現：「很像是我買的卡帶裡聽到的人的聲音，認真看才發現是小旋風」，也有粉絲曬出合照說：「真的不枉我小時候花巨款買你的明星卡片，拍不好還給我第二次機會」，大讚林志穎是「有求必應的大明星」。