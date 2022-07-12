北捷公館站自7月1日起啟用科技執法抓違規停車，新制上路僅10天，開出526張罰單，平均單日取締件數比往年多2倍！累積罰鍰超過31萬元。違規時段主要集中於下午，汽、機車都有。

公館站位在台北市主要幹道羅斯福路上，鄰近公館商圈、水源市場，向來是攤商、民眾聚集之地，加上附近還有台灣大學、師範大學等校，違停屢見不鮮，去年一整年，員警主動取締的違停案，高達6304件。

新政策7月上路後，10天內取締526件，平均一天53件，跟去年日均17件相比，足足多了2倍，執法效率明顯提升。若以罰單最低金額600元試算，罰緩至少31.5萬元。

北市交大執法組組長黃孝勳表示，公館站自加裝電眼設備後，日取締件數已較宣導期減少45%，成效顯著；目前觀察違規時段多集中在下午，判斷是民眾採買所致。

黃孝勳呼籲駕駛人遵守道路交通規則，勿違停劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處，保護自己與他人用路安全，也能避免車禍發生。