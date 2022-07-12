港星「四大天王」之一的男星郭富城，日前傳出在香港居住的900坪豪宅「嘉園」遭竊賊闖入大樓內，但事實上這並不是郭富城首次遇見匪徒，早在30多年前，和郭富城最為親近的二哥就是因追擊歹徒而遭槍擊身亡，也因為這件事，使得郭富城的人生觀就此發生極大的轉變。

郭富城早在2009年，就接受香港著名DJ鄭丹瑞的專訪，談到家中的變故及事件發生的細節，郭富城也忍不住落下男兒淚。他也在訪談中坦言在遭逢變故後，自己是如何成長為一個成熟的男性，一肩扛下家中重擔。

郭富城排行老么，家中有兩個哥哥和兩個姐姐，而他和為人老實、個性穩重的二哥郭富根感情最好，郭富根而後繼承家業，將爸爸郭志的銀樓經營的有聲有色。但就在1990年的某日，歹徒趁著郭富根清點貨品時入內搶劫，郭富根因追擊匪徒而被槍擊身亡。

當時二哥郭富根去世的消息讓郭富城根本無法接受，而爸爸郭志更是在白髮人送黑髮人的打擊之下，在4年後去世了。接連失去兩位至親的郭富城也因此在人生觀上有著巨大的轉變，原先較為貪玩的他，也因為這件事讓他體會到家庭的重要性，他也漸漸的將時間留給母親和其他親人，甚至一肩扛起照顧嫂子和兩個姪子的責任，經過這件事，郭富城也從當年那個豪爽灑脫、愛好自由的浪子成長為顧家好男人。