楊姓男子在臉書社團「靠北婚姻543 - 兩性無禁忌情感討論區」結識一名單親媽嗎，吹噓自己性能力強，還一人分飾兩角、虛構哥哥身份，以300萬元代價誘拐女子和自己發生關係，事後還向女子勒索40萬元，女子害怕報警。高雄地檢署偵結，依恐嚇取財將楊男起訴。

楊男去年6月在臉書社團內和女子攀談，兩人還互加LINE私聊，營造自己有錢的身份，還互傳私密影片，簽性愛契約。

楊男眼見女子上鉤，謊稱自己和富有的「哥哥」有鉅大的遺產糾紛，為了拿到遺產，希望女子幫他，只要成功和「哥哥」發生關係，拍下性愛照，就能獲得300萬元的報酬，楊男還對女子保證「結束後會好好獎勵妳，讓妳舒服」。

女子去年7月到摩鐵赴約，與楊男「哥哥」發生關係，過程中偷偷用手機拍下性愛照片和影片。事後，楊男以「哥哥」的身分找上女子，告訴她仙人跳一事已曝光，「弟弟」已用200萬元和解，要女子拿出10萬元就不追究。

女子交付10萬元後，楊男又告訴女子任務失敗，「哥哥」要把他們的性愛影片交給女子家人，除非女子的女兒陪他在旅館1天或付30萬元和解。不斷被勒索的女子相當害怕，直接報警提告恐嚇取財與妨害性自主。

楊男到案時坦承犯行，但供稱僅拿到4萬元，但檢方根據女子領款紀錄、雙方通聯紀錄，認定楊男涉嫌恐嚇取財，依法起訴。但女子與楊男共謀楊男「哥哥」的財產，自願到摩鐵赴約並發生關係，沒有違反個人意願，妨害性自主部分不起訴。