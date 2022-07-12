星展銀行（台灣）舉辦2022年第三季投資展望線上記者會，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，維持看多中國股市的觀點，在政策支持下，第二季以來中國股市表現優於全球股市。股票選擇方面，則首選具備三個C，即：相對便宜（Cheap）、中國特色清晰（Clarity）和政策支持、企業獲利復甦的催化劑（Catalysts）的中國科技類股。

陳昱嘉認為，中國以外，基於弱勢日圓和評價面具吸引力兩大原因，星展調升對日本股市觀點至看好。日本央行持續實施殖利率曲線控制（YCC）顯示日圓兌美元仍將處於相對低點，而歷史經驗顯示，弱勢日圓期間日股通常會有較佳的表現。同時，日本公債殖利率持續偏低，導致日本股市盈餘殖利率與公債殖利率利差擴大（目前約為7.1%；全球股市約3.0%），也為日本股市帶來機會。

星展集團認為，通膨居高不下是目前干擾金融市場表現的最大因素，而在供應鏈回歸正常化之前，通膨風險將持續存在。因此，投資人必須聚焦於如何在動盪市場中擊敗通膨。

陳昱嘉指出，從歷史經驗觀察，通膨壓力下「價格制定者」的表現通常會優於大盤；如公司無法順利將通膨成本轉嫁給消費者，則獲利率將容易受到侵蝕。星展集團分析1973年以來高通膨期間的美股類股表現，發現能源、房地產和必需消費類股通常表現較佳，主要因素即在於它們能將上漲的成本轉嫁給消費者，且其業務本質為「必需品」， 包括燃料、住房和食物等；反之，非必須消費的產業以及受法規限制不得隨意調整價格的產業，表現則較不理想。

在投資機會方面，除非地緣政治情勢進一步惡化，星展集團仍然期待下半年風險性資產的表現能夠改善，並認為股票仍較債券能為投資人帶來機會。