中華快遞工會經過上周數度陳情抗議之後，成功調薪5000元；台鐵產業工會今（12）日表示，台鐵基層工人同樣辛苦工作、同樣低薪，希望交通部也比照辦理基層營運人員立即調薪5000元，資位人員待遇表比照郵政人員。

台鐵產工表示，近日，中華快遞基層工人在工會的團結下，成功爭取調薪5000元，不再只領27k，交通部長王國材更是說出「公部門、國營事業不宜帶頭給員工低薪」之語，表示薪資福利好，員工自然願意為公司付出，這部分會支持中華快遞調整薪資。

台鐵產工說，他們必須再次提醒王國材，鐵路基層工人營運人員辛苦工作，但許多基層營運人員只領基本工資，「薪資比快遞工人更低！」請王國材不要大小眼，應該以同樣態度讓台鐵的基層營運人員立即調薪5000元，脫離低薪血汗，讓員工的辛勤付出獲得合理報酬，國家不該帶頭創造低薪。

台鐵產工說，更重要的是，在交通部下轄的各級單位中，鐵路資位人員的薪資待遇嚴重落後其他單位，請交通部正視工會提出「資位人員待遇表比照郵政單位」訴求，讓有專業的鐵路員工能繼續留下來在鐵路服務，提供安全專業的運輸。