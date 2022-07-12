競選連任新北市長？ 侯友宜鬆口回應了

朱立倫12日在基隆受訪時表示，侯友宜市長是「新北市民最支持的市長，也是聲望最高的市長，我們一起為他加油！」另外也在致詞時表示，「在新北市有我們最優秀的現任市長侯友宜。」｢北北基桃共同發展，打造最有遠景的北台灣。」意味著國民黨提名侯友宜競選新北市長已成定局。

國民黨到12日為止，都還沒有正式提名新北市長參選人，也讓不少外界人士質疑。不過，雖然還沒有正式宣布新北市長國民黨提名人選，但朱立倫12日在基隆出席提名介紹會中，明確將侯友宜放在北北基桃參選人之列，等於確認國民黨將正式提名侯友宜競選連任。

民進黨新北市黨部主委何博文日前指侯友宜思考的是總統的大位，要求侯對新北市民說清楚。朱立倫表示，「這種謠言不值得回答。」他說，侯友宜是新北市民最支持的市長，也是聲望最高的市長，我們一起為他加油！媒體追問朱，意思是指侯將競選連任嗎？朱立倫僅說了句「謝謝」，就結束了訪問。

不過，朱立倫在致詞時表示，國民黨這次選舉，北台灣提名了最優秀的候選人，有最愛基隆的謝國樑、在新北市有最優秀的現任市長侯友宜、台北市則是年輕世代最優秀的蔣萬安，在桃園也推出了對科技發展領導台灣的前行政院長張善政，北北基桃連線發展，都是最優秀的候選人。